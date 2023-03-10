Icon

عمره تجاوز الـ80 عاماً.. قصة علم سعودي نادر لم تشاهده من قبل  Icon احتفالات يوم العلم تتصدر مواقع التواصل.. راية عز لوطن المجد Icon في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء Icon أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء Icon العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة Icon من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي Icon الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة Icon أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن Icon يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم Icon مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
النصراويون تداولوا الأمر عبر موقع تويتر من خلال إحدى المساحات

مزاعم تسريب تشكيل النصر قبل مباراة الاتحاد تثير الجدل

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٥ مساءً
مزاعم تسريب تشكيل النصر قبل مباراة الاتحاد تثير الجدل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسببت تصريحات المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد في إثارة الجدل حول قيام أحد لاعبي النصر السابقين بتسريب تشكيل نادي النصر له قبل مواجهة الأمس بين الفريقين في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

تعليق مدرب الاتحاد

وعلق الإعلامي الرياضي منار شاهين المقرب من نادي الاتحاد عبر حسابه في “تويتر” : ” إجرام فني، نونو سانتو يقول بأنه أتت له معلومات أن النصر سيلعب بـ 3 قلوب دفاع في المباراة”، حيث أفاد بتغريدته أن التشكيلة لم تُسرب لمدرب الاتحاد لكنه لعب على الجانب النفسي لضغط لاعبي النصر ومدربه.

الأمر أثار الجدل في الساعات الماضية، حيث تحدثت مجموعة كبيرة من جماهير نادي النصر حول أن عبدالفتاح عسيري لاعب النصر السابق هو المتسبب في تسريب تشكيل النصر لمدرب الاتحاد.

لكنه حتى الآن لا توجد أدلة تُثبت الأمر كون بعض من جماهير النصر انتقدت اللاعب سامي النجعي بعد الخسارة من الاتحاد بسبب غضبها من أداء اللاعب.

كيفية كشف الأمر !

وخلال إحدى مساحات تويتر لـ مشاري الشمري أحد جماهير النصر، قال متحدث بها إن عبدالفتاح عسيري لاعب النصر السابق هو من سرب التشكيل للمدرب نونو سانتو وذلك قبل أيام من مباراة الفريقين أمس.

وكان عبدالفتاح عسيري رحل عن نادي النصر بعد فسخه عقده، وذلك بسبب غيابه عن مباريات الفريق في الفترة الماضية، منذ وصول المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وعلق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الغيامة على الأمر قائلاً: ” شيء طبيعي أن تصل معلومات للمدرب نونو سانتو عن تشكيل النصر، الأمر حدث في كأس العالم في مباراة صربيا والبرازيل، حيث تم تسريب التشكيلة قبل اللقاء”.

أما الإعلامي عبدالرحمن الحميدي فقال: ” هذه مشكلة وهذا يعني أن الفريق الذي سُربت تشكيلته يعاني من اختراق المعلومات لديه”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر الإنترنت
العالم

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر...

العالم
تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة
السعودية اليوم

تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية...

السعودية اليوم
منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي
الرياضة

منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي

الرياضة
فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 
العالم

فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 

العالم
أحدث صيحات TikTok المرعبة
العالم

أحدث صيحات TikTok المرعبة

العالم
النصر يستهدف استعادة الصدارة
الرياضة

النصر يستهدف استعادة الصدارة

الرياضة
موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال
الرياضة

موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال

الرياضة
ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر
العالم

ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر

العالم