مزاعم تسريب تشكيل النصر قبل مباراة الاتحاد تثير الجدل

تسببت تصريحات المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد في إثارة الجدل حول قيام أحد لاعبي النصر السابقين بتسريب تشكيل نادي النصر له قبل مواجهة الأمس بين الفريقين في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

تعليق مدرب الاتحاد

وعلق الإعلامي الرياضي منار شاهين المقرب من نادي الاتحاد عبر حسابه في “تويتر” : ” إجرام فني، نونو سانتو يقول بأنه أتت له معلومات أن النصر سيلعب بـ 3 قلوب دفاع في المباراة”، حيث أفاد بتغريدته أن التشكيلة لم تُسرب لمدرب الاتحاد لكنه لعب على الجانب النفسي لضغط لاعبي النصر ومدربه.

الأمر أثار الجدل في الساعات الماضية، حيث تحدثت مجموعة كبيرة من جماهير نادي النصر حول أن عبدالفتاح عسيري لاعب النصر السابق هو المتسبب في تسريب تشكيل النصر لمدرب الاتحاد.

لكنه حتى الآن لا توجد أدلة تُثبت الأمر كون بعض من جماهير النصر انتقدت اللاعب سامي النجعي بعد الخسارة من الاتحاد بسبب غضبها من أداء اللاعب.

كيفية كشف الأمر !

وخلال إحدى مساحات تويتر لـ مشاري الشمري أحد جماهير النصر، قال متحدث بها إن عبدالفتاح عسيري لاعب النصر السابق هو من سرب التشكيل للمدرب نونو سانتو وذلك قبل أيام من مباراة الفريقين أمس.

وكان عبدالفتاح عسيري رحل عن نادي النصر بعد فسخه عقده، وذلك بسبب غيابه عن مباريات الفريق في الفترة الماضية، منذ وصول المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

#برا_18 | نقاش النقاد حول حديث نونو سانتو مدرب #الاتحاد على وجود معلومات لديه على طريقة لعب غارسيا مدرب #النصر في المباراة #SSC pic.twitter.com/eAHyGv2Jdq — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 9, 2023

وعلق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الغيامة على الأمر قائلاً: ” شيء طبيعي أن تصل معلومات للمدرب نونو سانتو عن تشكيل النصر، الأمر حدث في كأس العالم في مباراة صربيا والبرازيل، حيث تم تسريب التشكيلة قبل اللقاء”.

أما الإعلامي عبدالرحمن الحميدي فقال: ” هذه مشكلة وهذا يعني أن الفريق الذي سُربت تشكيلته يعاني من اختراق المعلومات لديه”.