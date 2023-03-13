مزايا نظام العمل بـ 4 أيام أسبوعيًّا

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عددت اختصاصية الموارد البشرية هناء القصبي، مزايا نظام العمل بـ 4 أيام أسبوعيًّا بما يعادل 32 ساعة.
فيديو | اختصاصية الموارد البشرية هناء القصبي:
نظام العمل بـ4 أيام مناسب جدًا.. وخفّض إرهاق الموظفين بنسبة 71٪ فيما قلل من التسرب الوظيفي بنسبة 57٪ في دولة السويد#الراصد pic.twitter.com/p7FpzIncX7
— الراصد (@alraasd) March 12, 2023
وقالت القصبي، خلال لقائها مع برنامج الراصد على قناة روتانا خليجية: نطبق رؤية المملكة 2030 في تجويد الحياة، ونجعل الشخص الموجود داخل المنظمات والمؤسسات يكون أفضل حال للإنتاجية.
وأضافت: هذا النظام مناسب جدًّا وفقًا لدراسات كثيرة، وتم تطبيقه في أكثر من دولة أوروبية وعربية، لكن لا يمكن تطبيقه في كافة القطاعات.
وتابعت: في السويد قالوا إن هذا النظام خفّض إرهاق الموظفين بنسبة 71%، وانخفضت نسبة التوتر لـ39%، فيما انخفضت نسبة الأمراض الناتجة عن الأعمال المرهقة لـ65%.
وأردفت: انخفضت نسبة عدم تسريب الأفراد من الأعمال التي يوجد بها أعباء، لـ57%.