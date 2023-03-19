مزروق الغانم يعود لرئاسة مجلس الأمة الكويتي بعد بطلان انتخابات 2022

قضت المحكمة الدستورية في الكويت ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 2022 ما يعني عودة مرزوق الغانم لرئاسة المجلس وكذلك عودة كافة الأعضاء السابقين لحين إجراء انتخابات جديدة.

تفاصيل الحكم

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية فقد صدر حكم المحكمة اليوم ببطلان الانتخابات السابقة التي قادت النائب أحمد السعدون لرئاسة مجلس الأمة بالتزكية.

وذكرت الوكالة الكويتية أن “المحكمة التي اجتمعت، الأحد، قررت إبطال الانتخابات التي على أساسها تم انتخاب أعضاء مجلس الأمة في عام 2022، وعدم صحة انتخاب نواب المجلس، كما قررت عودة مجلس الأمة السابق في عام 2020، برئاسة الغانم ليكمل مدته القانونية.

وقررت المحكمة في منطوق الحكم “إبطال عملية الانتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس، وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أن يستعيد مجلس الأمة المنحل سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن”، حسبما أفادت كونا.

وشهدت ساحة المحكمة صيحات تبريكات من الطاعنين على الانتخابات الباطلة، فيما استنفرت الجهات الأمنية قواتها لتأمين الجلسة.

مسيرة مزروق الغانم

والمعروف أن الغانم من مواليد 3 نوفمبر 1968 وكان رئيسًا لمجلس الأمة منذ عام 2013 وأعيد انتخابه رئيسًا للمجلس في دورته الجديدة عام 2016 حتى 11 ديسمبر 2020، وانتخب مجددًا رئيسًا لمجلس الأمة مُنذ 15 ديسمبر 2020 وحتى حل المجلس في 2 أغسطس 2022.