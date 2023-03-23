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بسبب غزو أوكرانيا وارتكابهم جرائم حرب

مسؤول أوكراني يطالب بمحاكمة الزعماء الروس غيابيًا

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
مسؤول أوكراني يطالب بمحاكمة الزعماء الروس غيابيًا
المواطن - فريق التحرير

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طالب المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، اليوم الخميس، بمحاكمة الزعماء الروس على غزو أوكرانيا حتى ولو لم يتسن اعتقالهم ومحاكمتهم حضوريًا.

محاكمات غيابية

ونقلت “رويترز” تصريحات كوستين للصحفيين خلال زيارة مؤقتة إلى لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية، حيث دعا محكمة جرائم الاعتداء المقرر تشكيلها أن تعقد محاكمات غيابية لهم.

وتحدث كوستين بعد اجتماع مع كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت الأسبوع الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتهمه فيها ومسؤول برنامجه لمساعدة الأطفال بارتكاب جريمة حرب هي ترحيل أطفال قسريًا من أوكرانيا إلى روسيا.

محاكمات اعتداء

وبحسب “العربية” يمكن للمحكمة الجنائية الدولية عقد محاكمات على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في أوكرانيا لا يمكنها أن تعقد محاكمات على جرائم اعتداء بسبب قيود قانونية.

وأضاف كوستين أن المحكمة الخاصة ينبغي لها ملاحقة “أعلى القيادات السياسية والعسكرية ومن بينهم بوتين بسبب جريمة الاعتداء”.

وأردف “أعتقد أنه يمكن عقدها غيابيًا لأن من المهم تطبيق العدالة في جرائم دولية حتى وإن لم يكن الجناة حاضرين”.

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