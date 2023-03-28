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مسارات المشي في نجران تجذب الصائمين

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٧ مساءً
مسارات المشي في نجران تجذب الصائمين
المواطن - واس

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تشهد مسارات المشي في مدينة نجران إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين لممارسة رياضة المشي خلال أيام شهر رمضان المبارك خصوصًا قبيل الإفطار، وبعد صلاة التراويح، بهدف تعزيز صحة الجسم العامة، وإنقاص الوزن، والترويح عن النفس ورفع معدل اللياقة البدنية.

أنسنة المدن

وأسهمت مشاريع “أنسنة” المدن وجودة الحياة، التي أنهت أعمالها أمانة نجران خلال العام الماضي وشملت توسعة متنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز في أبا رشاش، وإنشاء وتهيئة 11 حديقة موزعة على أحياء المنطقة، ومشروع ممشى الدوائر الحكومية ابتداءً من دوار “المصمك” بطول 2400 متر طولي، إضافة إلى مشروع ممشى حي رجلا، إضافة إلى ممشى وادي نجران بطول 3500 متر طولي في تحسين المشهد الحضري للمدينة، وتحقيق سبل الرفاهية للمواطن والمقيم.

مسارات المشي

وجهزت أمانة نجران مسارات المشاة التي تبلغ أكثر 15 ممشى رياضيًّا بأكثر من 105 أجهزة لياقة، ضمن مساحات من المسطحات الخضراء والأشجار وأعمدة الإنارة، ومسارات لركوب الدراجات، بما أتاح ممارسة الرياضيين للمشي وركوب الدراجة في أجواء من المتعة والاستمتاع مع أطفالهم وأسرهم خصوصًا مع توفر مجاميع الألعاب ووسائل الترفيه في المتنزهات والحدائق العامة التي تتجاوز 50 حديقة عامة، إضافة إلى متنزهات الملك فهد بغابة سقام، ومتنزه الأمير جلوي في أبا رشاش.
ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” عددًا من المواطنين والمقيمين الذين يمارسون رياضة المشي، خصوصًا مع ما تشهده المنطقة هذه الأيام من أجواء ربيعية مناسبة لممارسة الرياضة.

 

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