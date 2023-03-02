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الداود يمتلك خبرة متميزة في الكثير من المجالات

مساعد الداود رئيساً تنفيذياً لـ«مطارات الرياض»

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ صباحاً
مساعد الداود رئيساً تنفيذياً لـ«مطارات الرياض»
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت «مطارات الرياض» التي تتولى مسؤولية إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض وتشغيله عن قرار مجلس المديرين بتعيين الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود رئيساً تنفيذياً للشركة.

ويمتلك الداود خبرة متميزة في الكثير من المجالات التي عمل من خلالها سابقاً، لا سيما في مجال التحول الاستراتيجي، وإدارة المشروعات الصناعية والتنموية، إلى جانب خبرته في تخطيط الأعمال وتطويرها، والمهارات التحليلية، وخفض التكاليف وهو ما سيمثل قيمة مضافة لشركة «مطارات الرياض».

شغل الأستاذ مساعد الداود العديد من المناصب القيادية كان آخرها وكيل التطوير التعديني في “وزارة الصناعة والثروة المعدنية” وشغل منصب وكيل الخدمات المساندة في “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، كما شغل منصب نائب الرئيس للعمليات في شركة “مطارات الرياض” كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” وعضواً في مجلس إدارة شركة “التنفيذي”، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “تمام” لخدمات الصيانة، كما سبق وأن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “نجم لخدمات التأمين”.

من جهته شكر الأستاذ مساعد الداود رئيس وأعضاء مجلس مديري الشركة على الثقة الكريمة، منوهاً بالموقع الريادي الذي حققته الشركة على جميع الأصعدة، ومؤكداً على أهمية العمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات الداعمة لمختلف المستهدفات الاستراتيجية للشركة والوطن، بما يعزز موقعها في قطاع الطيران ويسهم في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي في المملكة ليكون رافداً اقتصادياً وتنموياً داعماً لتطلعات رؤية المملكة 2030.

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