مساعي الخيرية تطلق “مبادرة التطوير القيادي للفتيات”

تسعى جمعية مساعي الخيرية للسعي في سبل الإحسان لكافة أفراد المجتمع؛ لذلك أقامت جمعية مساعي الخيرية بالتعاون مع صندوق الأعمال مساء أمس السبت الموافق 4/3/2023 ميلادياً، “مبادرة التطوير القيادي للفتيات” لبناء جيل من الفتيات في مهارات القيادة والتواصل والذي أُقيم في مقر جمعية مساعي الخيرية.

أهداف المبادرة

وقامت المبادرة لتحقيق الأهداف المرجوة في تنمية وتطوير المهارات القيادية, تنمية وتطوير المهارات الخطابية وفنون التواصل مع الآخرين، وزيادة الثقة بالنفس والقدرة على التحدث أمام الآخرين.

وستستمر المبادرة لمدة ثلاثة أسابيع تتضمن ستة لقاءات – بواقع لقاءين في الأسبوع – حيث بدأنا بالأمس أُولى ورش العمل، بعنوان “كسر الجمود” والتي تم فيها التركيز على عدة محاور منها: التعريف بمنظمة التوستماسترز , التعارف بين المشاركات وتنصيب الأدوار القيادية. كما شهدت الورشة جلسات وحلقات نقاش متعلقة بمناقشة رئاسة الاجتماعات وترشيح وانتخابات أعضاء الهيئة الإدارية.

صقل مهارات الفتيات

وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية عائشة بنت عبدالعزيز العيوني أن البرنامج جاء انطلاقاً من رسالة الجمعية في إعداد برامج تلبي احتياج المجتمع، بهدف صقل مهارات الفتيات وتطويرهن وتقديم برامج تسهم في بناء الشخصية وتطويرها على أسس متينة وواضحة، بالإضافة إلى استغلال أوقات الفراغ بما هو مفيد ونافع.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.