مساعي الخيرية توزع 300 سلة غذائية في أولى ليالي رمضان

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وزعت جمعية مساعي الخيرية، أمس الأربعاء، أكثر من 300 سلة من السلال الغذائية، والتي ساهمت بإعانة المستفيدين المسجلين بالجمعية والبالغ عددهم أكثر من 1000 مستفيد، آملين بسد جزء من الاحتياجات الغذائية لهم.
ويأتي ذلك في إطار جهود الجمعية المستمرة لسد حاجة الأسر وإدخال الفرح والسرور عليهم.
كما أشارت المدير التنفيذي للجمعية عائشة العيوني إلى أن المجتمع السعودي مجتمع مبادر في تقديم العون والدعم، ولهذا انعكاسات إيجابية كبيرة.
وبينت العيوني أن جمعية مساعي تُعد من الجمعيات الرائدة والنشيطة في مجال العمل الخيري والإنساني، مقدمةً شكرها وتقديرها لجميع الجهات الداعمة للجمعية والتي تستهدف فئات الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل وتقديم المساعدات لهم.
يُذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي أحد الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.