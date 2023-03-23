الوقت المثالي لمذاكرة الدروس بعد صلاة التراويح

كشف المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي عن أفضل وقت للطلاب لمراجعة الدروس وواجباتهم المدرسية.

فيديو | المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي: بعد صلاة التراويح وقت مثالي للطلاب لمراجعة واجباتهم المدرسية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/z077ea738P — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 23, 2023

وقال الحمادي في تصريحات لنشرة النهار المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن هذا الوقت هو بعد صلاة التراويح، مؤكدًا أن الالتزام هو سبب رئيسي للنجاح، حيث الالتزام بالوقت والنوم الكافي والمبكر.

وحذر بعض الطلاب من مواصلة المذاكرة على حساب النوم، لأنه خطأ كبير يضعف التركيز واكتساب المهارات.

الانتباه لوقت رمضان

وأشار إلى أن هناك من يرى في شهر رمضان فرصة للإنجاز وقراءة القرآن والمشاركة في جمعيات تطوعية أو فرصة لممارسة الرياضة، لذلك على الطلاب والطالبات الانتباه لهذه الأمور حتى لا يواجهوا بعض المشاكل في الدراسة برمضان.

ولفت إلى أن الوقت المناسب للمذاكرة هو بعد صلاة التراويح، داعيًا الأسرة والمدرسة إلى توجيه الطلاب والطالبات بشأن الأكل الصحي وساعات النوم فضلًا عن تهيئتهم نفسيًا.