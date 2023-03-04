مستشار وزير الثقافة: سيتم حصر وجمع وتوثيق أهازيج الأندية السعودية لحفظ حقوق الملكية الفكرية

وجه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان بحصر وجمع وتوثيق أهازيج الأندية السعودية لحفظ حقوق الملكية الفكرية لكونها من التراث الوطني للمملكة.

سلطان البازعي-مستشار وزير الثقافة السعودي:بتوجيه من سمو وزير الثقافة سيتم حصر وجمع وتوثيق أهازيج الأندية السعودية لحفظ حقوق الملكية الفكرية كونها من التراث الوطني @MOCSaudi @BadrFAlSaud @MOC_Music @salbazie#أكشن_مع_وليد

على شاهدhttps://t.co/wlLYDrcVpW#Shahid pic.twitter.com/aEMKLWxyKL — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 3, 2023

أوضح ذلك سلطان البازعي مستشار وزير الثقافة، وقال لبرنامج ” أكشن مع وليد” إن ” المبادرة جاءت بتوجيه من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان بسبب ما تمت ملاحظته في الفترة الأخيرة باستخدام أهازيج لجماهير الأندية السعودية في مباريات الدوريات في الدول المجاورة للمملكة، ويجب حفظ حقوق هذه الأندية وجماهيرها كون تلك الأهازيج من التراث الشعبي والوطني للمملكة”.

وأضاف البازعي: ” التوثيق يتضمن معرفة الكلمات ومن صاحبها، وتوثيق تلك الكلمات بالفيديو والصورة، ما يهم حاليًا ليس التوزيع الموسيقي للأهازيج ولكن التوثيق هو الأهم لحفظ حقوق الملكية الفكرية، التوزيع الموسيقي سيكون مرحلة لاحقة”.

بدأت @MOC_Music حصر وجمع وتوثيق أهازيج جميع أندية كرة القدم السعودية#رؤية_السعودية_2030 ما هي أهازيج أنديتكم المفضلة؟ — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) March 2, 2023

وواصل مستشار وزير الثقافة: “بالتأكيد هناك تعاون بين وزارتي الثقافة والرياضة للتوثيق، لأن الثقافة والرياضة بجانب التربية هم أعمدة جودة الحياة في رؤية 2030”.

وأضاف: تم حصر 170 نادياً لتوثيق الأهازيج خاصة مع بداية مرحلة العمل المكتبي، وسيتم اختيار 20 ناديًا من أجل البحث الميداني وسوف يتصل فريق البحث بإدارات الأندية وروابط المشجعين لبدء التوثيق، وتوثيق تلك الأهازيج سوف يتم بطريقة علمية تخدم الأندية السعودية.

وواصل: “هناك أفكار أخرى ومبادرات تجمع بين الرياضة والثقافة وكانت إحداها كتابة أسماء اللاعبين على قمصان أندية دوري كرة القدم باللغة العربية ضمن مبادرة الخط العربي، وهذه المبادرة تعاونت فيها وزارتا الثقافة والرياضة وأيضًا الاتحاد السعودي لكرة القدم كان له دور”.

وكان الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان غرد أمس الجمعة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” بدأت هيئة الموسيقى حصر وجمع وتوثيق أهازيج أندية كرة القدم السعودية”.