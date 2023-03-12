مستشفى الملك عبدالله الجامعي يحصل على اعتماد الجودة

حصل مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على شهادة اعتماد الجودة كمركز طبي أكاديمي من اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، وهي خطوة أساسية للمستشفى في سبيل تقديم خدمة صحية متميِّزة ذات جودة عالية، للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

عدة معايير

وجاءت شهادة اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، بناء على فحص وتقييم عدة معايير من أبرزها: رعاية المرضى وعلاجهم، وإدارة المؤسسة والأنظمة الطبية المعمول بها، بالإضافة إلى تحديد وتقييم الوظائف الرئيسة بالمستشفيات ومؤسسات الرعاية الطبية وتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بسلامة المرضى، وتوفُّر الخدمة، وعمليات التقييم والرعاية، ومكافحة العدوى، والتعليم، وإدارة المعلومات والموارد البشرية والقيادية والإدارية، ووحدات الرعاية الطبية المتنقلة، والمختبرات والمعامل الطبية، ومراكز الرعاية الأولية، ومؤسسات النقل الطبية.

من جانبه، أوضح المدير العام التنفيذي للمستشفى، الدكتور معد الساعاتي، أنَّ المستشفى يهدف إلى تقديم خدمة متكاملة للمرضى وفق أفضل الممارسات الطبية والمعايير العالمية، والاعتماد في المعايير بشكل أساسي على المدخلات، وعمليات الإدارة والتشغيل، التي تضْمن أعلى معايير الجودة والسلامة للمرضى والمتدربين والمخرجات، وضمان التطوير المستمر.

مؤسسة غير ربحيَّة

وتُعدُّ اللجنة المشتركة الدولية (JCI) مؤسسة غير ربحيَّة، مقرها الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من أهم المؤسسات الدولية التي تهتم باعتماد المستشفيات المحققة للمعايير الدولية في جودة الرعاية الصحية، بعد تجاوز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي سبق أنْ حصل على اعتماد المركز السعودي لاعتماد لمنشآت الصحية (CBAHI)، التي تُعنى باعتماد جميع المرافق الصحية الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية، وكذلك اعتماد مختبر (ART) من قِبل كلية علماء الأمراض الأمريكية، التي تخدم أخصائي الأمراض والمرضى والمجتمع، من خلال تقديم الرعاية لأفضل الممارسات في علم الأمراض والطب المخبري، بالإضافة إلى العديد من الاعتمادات البرامجية في 13 تخصصًا صحيًّا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.