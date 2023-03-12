Icon

المدني: ابتعدوا عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول Icon غرفة الزلفي تعلن 40 وظيفة شاغرة وفنية عبر ملتقى التوظيف غداً Icon انقلاب شاحنة محملة بالتراب على سيارة صغيرة في مكة Icon اكتشاف مقابر جماعية وآلاف الجثث مجهولة الهوية بالعراق Icon عضو هيئة كبار العلماء يحاضر منسوبي القوات البحرية عن مفهوم البيعة وأحكامها Icon وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى Icon طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته Icon الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد Icon حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية Icon تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خطوة أساسية لتقديم خدمة صحية متميزة

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يحصل على اعتماد الجودة

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
مستشفى الملك عبدالله الجامعي يحصل على اعتماد الجودة
المواطن - فريق التحرير

حصل مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على شهادة اعتماد الجودة كمركز طبي أكاديمي من اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، وهي خطوة أساسية للمستشفى في سبيل تقديم خدمة صحية متميِّزة ذات جودة عالية، للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.

عدة معايير

وجاءت شهادة اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، بناء على فحص وتقييم عدة معايير من أبرزها: رعاية المرضى وعلاجهم، وإدارة المؤسسة والأنظمة الطبية المعمول بها، بالإضافة إلى تحديد وتقييم الوظائف الرئيسة بالمستشفيات ومؤسسات الرعاية الطبية وتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بسلامة المرضى، وتوفُّر الخدمة، وعمليات التقييم والرعاية، ومكافحة العدوى، والتعليم، وإدارة المعلومات والموارد البشرية والقيادية والإدارية، ووحدات الرعاية الطبية المتنقلة، والمختبرات والمعامل الطبية، ومراكز الرعاية الأولية، ومؤسسات النقل الطبية.

من جانبه، أوضح المدير العام التنفيذي للمستشفى، الدكتور معد الساعاتي، أنَّ المستشفى يهدف إلى تقديم خدمة متكاملة للمرضى وفق أفضل الممارسات الطبية والمعايير العالمية، والاعتماد في المعايير بشكل أساسي على المدخلات، وعمليات الإدارة والتشغيل، التي تضْمن أعلى معايير الجودة والسلامة للمرضى والمتدربين والمخرجات، وضمان التطوير المستمر.

مؤسسة غير ربحيَّة

وتُعدُّ اللجنة المشتركة الدولية (JCI) مؤسسة غير ربحيَّة، مقرها الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من أهم المؤسسات الدولية التي تهتم باعتماد المستشفيات المحققة للمعايير الدولية في جودة الرعاية الصحية، بعد تجاوز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي سبق أنْ حصل على اعتماد المركز السعودي لاعتماد لمنشآت الصحية (CBAHI)، التي تُعنى باعتماد جميع المرافق الصحية الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية، وكذلك اعتماد مختبر (ART) من قِبل كلية علماء الأمراض الأمريكية، التي تخدم أخصائي الأمراض والمرضى والمجتمع، من خلال تقديم الرعاية لأفضل الممارسات في علم الأمراض والطب المخبري، بالإضافة إلى العديد من الاعتمادات البرامجية في 13 تخصصًا صحيًّا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام
السعودية اليوم

السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام

السعودية اليوم
يوتيوب يعترف بوجود عطل فني
تكنولوجيا

يوتيوب يعترف بوجود عطل فني

تكنولوجيا
انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض غداً
السعودية اليوم

انطلاق فعاليات منتدى الابتكار الاجتماعي في الرياض...

السعودية اليوم
63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية
السعودية اليوم

63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية

السعودية اليوم
ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي
السعودية اليوم

ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق...

السعودية اليوم
9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة...

السعودية اليوم
4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل
السعودية اليوم

4 مخاطر لزيادة حمولة مركبات النقل الثقيل

السعودية اليوم
الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا
الرياضة

الدحيل القطري يصعد لـ ربع نهائي دوري...

الرياضة