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غضب عالمي من توتر الأوضاع بالقدس

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
المواطن - فريق التحرير

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى، صباح الثلاثاء، وتأتي الاقتحامات بعد دعوات من جمعيات استيطانية لتكثيفها، الثلاثاء، بالتزامن مع احتفالات اليهود بعيد البوريم “المساخر”.

اقتحامات متكررة

وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات عربية ودولية من مخاطر الاقتحامات على الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وفي القدس بشكل خاص، وفقًا لسكاي نيوز بالعربي.

وتزداد حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين مؤخرا، لا سيما بعد دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى ما أسماه محو قرية فلسطينية شهدت قلاقل.

تصريحات غير مسؤولة

وتراجع الوزير الإسرائيلي عن تصريحاته لاحقًا، لكنه لم يقدم اعتذارًا، وقال للقناة الثانية عشرة في التلفزيون الإسرائيلي: “خانني التعبير بدافع الانزعاج”.

وأثارت تصريحات الوزير إدانات عربية وعالمية، ووصفتها وزارة الخارجية الأمريكية بأنها غير مسؤولة وبغيضة ومقززة، وقالت إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضها والتبرؤ منها.

غضب عالمي

وحاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تخفيف حدة الغضب العالمي، ووصف التصريحات بأنها غير لائقة، لكن من دون أن يوجه اللوم لوزير المالية.

وكتب نتنياهو عبر تويتر: “من المهم لنا جميعًا أن نعمل على تخفيف حدة الخطاب، وتلطيف الجو”. في إشارة لتصريحات وزير المالية.

 

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