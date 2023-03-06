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تحت حماية جيش الاحتلال

مستوطنون يهاجمون حوارة مجددًا وإصابة عدد من الفلسطينيين

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ مساءً
مستوطنون يهاجمون حوارة مجددًا وإصابة عدد من الفلسطينيين
المواطن - فريق التحرير

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أصيب عدد من الفلسطينيين في بلدة حوارة باختناق؛ بسبب قنابل الغاز التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا للعربية عاجل.

اقتحام المستوطنين

واقتحم عشرات المستوطنين بلدة حوارة جنوب نابلس تحت حماية جيش الاحتلال.

وأسفرت المواجهات التي وقعت في بلدة حوارة بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين، عن إصابة مسن بجروح في الوجه، بسبب تراشق الحجارة.

وأعلن الهلال الأحمر في نابلس عن إصابة 5 مواطنين اختناقًا بالغاز وإصابة بحجر في الرأس، وتم نقلهم إلى طوارئ ابن سينا بعد اعتداء المستوطنين على بلدة حوارة.

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