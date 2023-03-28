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مسجد الجمعة أول مسجد صلى فيه المصطفى بعد هجرته

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
مسجد الجمعة أول مسجد صلى فيه المصطفى بعد هجرته
المواطن - واس

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تتميز المدينة المنورة بالمساجد التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية العطرة، ولعل أحد الشواهد التي تؤكد ذلك “مسجد الجمعة”، وهو الذي شهد موضعه أول “صلاة جمعة” للرسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعد هجرته إلى المدينة المنورة.

قصة مسجد الجمعة

وتعود قصة ذلك أن الرسول – عليه الصلاة والسلام – حينما نزل في قباء أربعة أيام حتى صباح يوم الجمعة الموافق 16 من شهر ربيع الأول من العام الأول من الهجرة، خرج – عليه أفضل الصلاة والتسليم – متوجهاً إلى مقربة من محل إقامته بقباء، حيث أدركته صلاة الجمعة، فصلاها في بطن ” وادي الرانوناء “، الذي سمي فيما بعد بمسجد الجمعة، وأطلق عليه أيضاً ” مسجد الوادي ” و
” مسجد عاتكة ” و ” مسجد القبيب ” نسبة إلى المحل الذي بُني فيه.

وشهد المسجد على مرّ التاريخ العديد من أعمال البناء والترميم والتوسعة فقد جُدّد المسجد في عهد عمر بن عبد العزيز، وفي العصر العباسي ما بين 155 ـ 159هـ، وفي نهاية القرن التاسع الهجري خَرُب سقفه، فجدّده شمس الدين قاوان، وبني المسجد قبل التوسعة الأخيرة فوق رابية صغيرة، طوله 8 أمتار، وعرضه 5 ,4 أمتار، وارتفاعه 5,5 أمتار، وله قبة واحدة مبنية بالطوب الأحمر، وفي شماله رواق طوله 8 أمتار، وعرضه 6 أمتار.

توسعة المسجد

وفي عام 1409هـ شهد المسجد أكبر مشروعات توسعته حين أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ بإعادة بنائه وتوسعته، وتزويده بالمرافق والخدمات اللازمة، حيث افتتح في عام 1412هـ، متسعاً بذلك 650 مصليًا، بعد أن كان لا يستوعب أكثر من سبعين مصليًا، علاوةً على احتوائه منارة رفيعة، وقبة رئيسة تتوسط ساحة الصلاة، إضافةً إلى أربع قباب صغيرة تتوزّع في جنباته.

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