Icon

حقيقة تقييد يدي دونالد ترامب أمام المحققين Icon السعودية من أكبر المانحين في تمويل الاستجابة لزلزال تركيا Icon شؤون الحرمين تفعل برنامج رفق للتعامل برقي مع المعتمرين Icon غرق عائلتين أثناء محاولتهما التسلل من كندا لأمريكا Icon موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة Icon 1.8 مليون ريال تبرعات المسافرين على طيران ناس استفاد منها 1140 طفلًا وطفلة Icon سند محمد بن سلمان يدعم مبادرة العيش باستقلالية لمساندة كبار السن وذوي الإعاقات Icon سقوط جرحى في خروج قطارين عن مسارهما بسويسرا Icon 4 مباريات غدًا في دوري أبطال إفريقيا Icon 220 وجبة سحور للعاملين في الميدان والمحتاجين بالمخواة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بناه الشريف أبوطالب عام 1262هـ

مسجد العبَاسة تراث معماري غرب أبوعريش

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
مسجد العبَاسة تراث معماري غرب أبوعريش
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يقع مسجد العبَاسة في حي النسيم على امتداد شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز، غربي مدينة أبوعريش أحد أشهر المساجد التاريخية بمنطقة جازان، وفي محافظة أبوعريش تحديدًا، والذي بناه الشريف أبوطالب عام 1262هـ.

نشأة المسجد وبناؤه

وتعود الحقبة الزمنية لبناء المسجد الذي يبلغ مساحته وقتها 60 مترًا مربعًا تقريبًا، والتي عاشها أهالي الحي الغربي في أبوعريش نحو 182 عامًا، حيث يحوي بناءً معماريًا يمتاز بالمهارة والإتقان، فالجدران سميكة يتجاوز عرضها المتر الواحد، مبنيّة من الجص والآجر، فيما يضم في وسطه أعمدة مقوسة تحمل القبب الثلاث التي تُكوّن سقف المسجد، كما يبلغ محيط كل قبة من السطح 16 مترًا و35 سم، وقطرها 5 أمتار و 20 سم.


ويتوسط مقدمة المسجد محراب صغير داخل الجدار السميك، يزيد عرضه عن المتر الواحد قليلًا، وزيّن البناؤون القدماء المحراب بزخارف تظهر فيها أشكال للورود، فيما علا المحراب نقش للآية الكريمة .. ” إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ” وخُتمت بحمد لله وتدوين تاريخ بناء المسجد.
كما تبدو هندسة البناء من خلال فتحات التهوية التي تعلو الجهتين الشرقية والغربية، إلى جانب النوافذ، والزوايا المثلثة الشكل في أركان المسجد، فضلًا أن الأرفف الثمانية التي بُنيت خصيصًا لحمل المصاحف والمخطوطات قديمًا، وهي عبارة عن تجويفات داخل جدار المسجد من الجهات الثلاث الشرقية والغربية والجنوبية ” غير اتجاه القبلة ” وبمقاسات وارتفاعات متباينة وبرأس مقوس.

سبب التسمية

وسمي مسجد العبَاسة بذلك نسبة إلى المؤذنين والأئمة الذين تعاهدوا المسجد منذ سنوات طويلة وهم من أسرة “عباس” في أبوعريش.

وشهد المسجد عبر تاريخه الطويل دروسًا علمية أشهرها للشيخ عبدالله القرعاوي، إبان دعوته ومساهمته في نشر العلم بمنطقة جازان، حيث عزز ذلك مكانة المسجد منارة للعلم، وتمت إضافة توسعة بالمسجد توسعة من الجهة الجنوبية مع زيادة أعداد المصلين، فأصبحت مساحته الإجمالية نحو 565 مترًا مربعًا، ويسع 200 مصلّ، فيما وفّر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الائمة والمؤذنين للمسجد، مما أسهم في استمرار دوره دارًا للعبادة والعلم.

ينتظر التطوير

وينتظر مسجد العبَاسة دوره التطويري، حيث تم إدراجه في المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي يأتي انطلاقًا من المكانة العظيمة للمساجد التاريخية في الدين الإسلامي، والتأكيد على أهميتها وعمقها الديني والتاريخي والثقافي والاجتماعي والمعماري الذي تتميز به، والحفاظ على الخصائص التاريخية للمساجد، وإعادة إعمارها وتأهيلها، واستعادة هويتها التراثية بجميع تفاصيلها وإعادة تأهيلها وتوظيفها للعبادة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زعقان يحتفل بتخرج ابنه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية
المجتمع

زعقان يحتفل بتخرج ابنه من كلية الملك...

المجتمع
تمثيل المرأة السعودية في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة ارتفع إلى 39%
السعودية اليوم

تمثيل المرأة السعودية في المناصب الإدارية العليا...

السعودية اليوم
أمير الرياض يستمع لشرح عن مشاريع مدن وخططها المستقبلية
السعودية اليوم

أمير الرياض يستمع لشرح عن مشاريع مدن...

السعودية اليوم
موعد مباراة الريال ضد إسبانيول والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الريال ضد إسبانيول والقنوات الناقلة

الرياضة
أمطار غزيرة وأتربة مثارة على شرورة حتى صباح الغد
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وأتربة مثارة على شرورة حتى...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9...

السعودية اليوم
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

العالم
كارلوس جونيور الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل منطقة الجزاء
الرياضة

كارلوس جونيور الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل...

الرياضة