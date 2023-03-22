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بعد مسيرة دامت 17 عامًا

مسعود أوزيل يعلن اعتزاله رسميًا

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
مسعود أوزيل يعلن اعتزاله رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النجم الألماني مسعود أوزيل، اليوم الأربعاء، عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية.

اعتزال مسعود أوزيل

وقال مسعود أوزيل: “كنت فخورًا بكوني لاعبًا محترفًا على مدار 17 عامًا، ولكن تعرضت في الفترة الأخيرة لإصابات عديدة، تؤكد أنه حانت لحظة ترك المسرح الكبير لكرة القدم”.

مسعود أوزيل
أوزيل

وأضاف: “أشكر الأندية التي لعبت لها، شالكة وفيردر بريمن وآرسنال وريال مدريد وفنربخشة وباشاك شهير، أشكر أيضًا جميع زملائي والمدربين الذين عملت معهم، وكذلك الجماهير التي ساندتني كثيرًا”.

كما وجه مسعود أوزيل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الشكر لأفراد عائلته وأصدقائه والمقربين منه، مشددًا على أنه سيظهر من حين لآخر عبر حساباته الرسمية للحديث للجماهير.

النصر يُفاوض مسعود أوزيل
أوزيل

مسيرة حافلة

ويملك مسعود أوزيل مسيرة مميزة، حيث بدأ مشواره مع شالكه عام 2006، ومنه إلى فيردر بريمن في يناير 2008، ثم انتقل إلى ريال مدريد في 2010، وبعد 3 سنوات، انضم إلى أرسنال حتى 2021، ثم فنربخشة وباشاك شهير.

وخاض أوزيل 645 مباراة طوال مسيرته الاحترافية مع الفرق التي لعب لها، ونجح في تسجيل 114 هدفًا، وقدم 222 تمريرة حاسمة، وتوج بالعديد من البطولات مع ريال مدريد وأرسنال، بجانب كأس ألمانيا مع فيردر بريمن.

أوزيل ورونالدو
أوزيل ورونالدو
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