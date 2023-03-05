مسلح يفتح النار على شاطئ لوس أنجلوس

أصيب 5 أشخاص في عملية إطلاق للنار على شاطئ سان بيدرو في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وقد أفادت الشرطة الولاية بأن طواقمها توجهت إلى الموقع عقب تلقيها بلاغًا بالحادث.

المصابون في حالة حرجة

وأوضحت الشرطة أن طواقم الإسعاف نقلت 4 مصابين إلى المستشفيات المحلية، وتم إبلاغهم في وقت لاحق عن نقل مصاب خامس إلى أحد المشافي، مشيرة إلى أن المصابين في حالة حرجة.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به تمكن من الفرار، وأن عمليات البحث عنه جارية، منوهة بأنه سيتم إغلاق الشاطئ أمام الوافدين حتى الانتهاء من التحقيق في حيثيات الحادث.

عنف السلاح في أمريكا

وتظهر البيانات أن جميع أنواع عنف السلاح، من القتل أو الانتحار إلى إطلاق النار الجماعي، تسير في الغالب على مسار تصاعدي في الولايات المتحدة.

وفي عام 2019، بلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة 33 ألفًا و599 قتيلا، وفي عام 2022، ارتفع هذا العدد ليصل إلى 44 ألفًا و290 قتيلا بزيادة قدرها 31 %، معظم هذه الوفيات هي حالات انتحار بسلاح ناري، تليها جرائم قتل.

وشهدت حوادث إطلاق النار النشطة ارتفاعًا حادًا في السنوات الأخيرة، حيث إن تسعة من أعنف 10 عمليات إطلاق النار الجماعي دموية في الولايات المتحدة حدثت بعد عام 2007.