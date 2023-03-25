مسلسل الأجهر يتصدر مواقع التواصل في مصر

تصدر مسلسل الأجهر من بطولة الفنان أحمد سعد، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ليصبح الأكثر بحثًا عبر جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة الثانية من العمل وظهور رابي نجل الفنان أحمد سعد خلال أحداث العمل، والذي يتنافس ضمن مسلسلات رمضان 2023.

نجل عمرو سعد

وأشاد الجمهور بأداء الفنان الشاب رابي نجل النجم عمرو سعد، في مسلسل “الأجهر” الذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023، قائلين: إنه موهبة مميزة ونسخة مصغرة من والده الفنان عمرو سعد حتى في الصوت.

قصة مسلسل الأجهر

وتدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى يوسف، ويجد يوسف نفسه متهمًا بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول إفريقية.

وينضم يوسف إلى عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.

مواعيد عرض مسلسل الأجهر

وتُعرض حلقات مسلسل الأجهر عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد، ويضم مسلسل الأجهر عدداً من النجوم والنجمات في مقدمتهم عمرو سعد، درّة، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، والعمل من تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.