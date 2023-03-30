مسلسل رمضاني يسيء لقبيلة ليبية ويثير الجدل

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تسبب مسلسل “السرايا” الذي يبث على قناة “سلام” الفضائية غضب الليبيين، لإساءته لقبيلة ورشفانة ما دفع قبائلها لمقاضاة المسؤولين بتهمة الإساءة والتشويه، مطالبين بإيقاف عرضه، وذلك بسبب مشهد اتهمت فيه المدينة بالسرقة.
ووفقا لما نقلته “العربية” فإن المسلسل الذي بدأ بثه منذ بداية شهر رمضان وعرض في إحدى حلقاته مشاهد تحدّث فيها الممثل فتحي كحلول عن تعرّض أشجار اللوز التي يمتلكها في مدينة ورشفانة إلى السرقة، وهو ما خلّف جدلا واسعا.
وفور عرض الحلقة، لم يتقبّل أهالي مدينة ورشفانة اتهامهم بالسرقة في المسلسل، حيث اعتبر “مجلس مشايخ وأعيان وحكماء ورشفانة”، في بيان لهم، أن تلك المشاهد تحوي تهكماً على القبيلة التي يشهد الجميع بتاريخها، مطالبين بفتح تحقيق في ما صدر من مخرج المسلسل من عبارات مسيئة، وإغلاق القناة وكذلك إيقاف المسلسل، وسحب الحلقات السابقة التي عرضت منه.
من جانبه، طالب المركز الإعلامي المعمورة، قناة “سلام” التي تعرض مسلسل “السرايا” الذي قام بإنتاجه وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وكذلك مخرج العمل بالاعتذار وحذف المشهد المسيء لقبيلة ورشفانة واحترام كيانها وتاريخها.
من جهة اخرى، استنكر الليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، ما عرضه المسلسل من لقطات مهينة في حق أهالي ورشفانة، اعتبروا أن فيها تحريضًا على الفتنة وتزرع الحقد والكراهية بين الليبيين.
فيما اعترضت أصوات أخرى على البيان، ورأت أن الهجمة التي يتعرض لها المسلسل غير منطقية وغير مبرّرة، باعتبار أن بطل العمل الذي تحدث عن السرقة ينحدر أصلا من مدينة ورشفانة.