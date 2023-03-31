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مسلي آل معمر عن تنازل النادي عن القضايا : أي نصراوي خطأه مسموح مهما كان حجمه

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٦ صباحاً
مسلي آل معمر عن تنازل النادي عن القضايا : أي نصراوي خطأه مسموح مهما كان حجمه
المواطن - فريق التحرير

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رد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، بشكل مفاجئ حول رد فعله بخصوص التنازل عن القضايا التي رفعها النادي ضد من ينتمون له.

وكان أحد المغردين قال إلى آل معمر: “وش رأيك يا أبو عبدالله لو يتنازل النادي عن بعض القضايا للي خطأهم بسيط”.

ورد آل معمر قائلًا: “أي نصراوي أيًّا كان حجم خطأه مسموح، هم رأس المال، والنادي ناديهم ولم نأت إلا لخدمتهم وخدمة النادي”.

النصر ربح 3 قضايا في ديسمبر

وفي ديسمبر الماضي، ربح أصفر الرياض، برئاسة مسلي آل معمر، 3 قضايا جديدة على الساحة الرياضية، بعد عمل مكثف من الإدارة القانونية في النادي.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي المقرب من أصفر الرياض عبر حسابه في “تويتر”: “كسبت الإدارة القانونية في النادي أحكام نهائية ضد إعلامي وصحيفة وقناة فضائية تُبث من ملحق”.

وأضاف العصيمي: “شكرًا للإدارة القانونية بالنادي على عملهم، وعلى حماية العالمي من المتجاوزين”.

 

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