مسلي آل معمر عن تنازل النادي عن القضايا : أي نصراوي خطأه مسموح مهما كان حجمه

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رد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، بشكل مفاجئ حول رد فعله بخصوص التنازل عن القضايا التي رفعها النادي ضد من ينتمون له.
أي نصراوي أيا كان حجم خطأه مسموح .. هم رأس المال .. والنادي ناديهم، و لم نأت إلا لخدمتهم وخدمة النادي. https://t.co/zv3YewUWLR
— مسلّي آل معمر (@musalli9) March 29, 2023
وكان أحد المغردين قال إلى آل معمر: “وش رأيك يا أبو عبدالله لو يتنازل النادي عن بعض القضايا للي خطأهم بسيط”.
ورد آل معمر قائلًا: “أي نصراوي أيًّا كان حجم خطأه مسموح، هم رأس المال، والنادي ناديهم ولم نأت إلا لخدمتهم وخدمة النادي”.
وفي ديسمبر الماضي، ربح أصفر الرياض، برئاسة مسلي آل معمر، 3 قضايا جديدة على الساحة الرياضية، بعد عمل مكثف من الإدارة القانونية في النادي.
وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي المقرب من أصفر الرياض عبر حسابه في “تويتر”: “كسبت الإدارة القانونية في النادي أحكام نهائية ضد إعلامي وصحيفة وقناة فضائية تُبث من ملحق”.
وأضاف العصيمي: “شكرًا للإدارة القانونية بالنادي على عملهم، وعلى حماية العالمي من المتجاوزين”.