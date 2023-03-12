مسيرات برية وبحرية لحرس الحدود احتفالًا بيوم العلم

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شاركت المديرية العامة لحرس الحدود في احتفالات وزارة الداخلية بمناسبة “يوم العلم” من خلال الفرقة الموسيقية وتنظيم مسيرات برية وبحرية في الواجهات البحرية والمواقع العامة في عدد من مناطق المملكة.
جانب من مشاركة #حرس_الحدود بالفرقة الموسيقية والمسيرات البرية والبحرية احتفالاً بـ #يوم_العلم. pic.twitter.com/AJH19NvGaV
— حرس الحدود السعودي (@BG994) March 12, 2023
واستعرضت المديرية الآليات والسيارات والزوارق والسفن المتنوعة والحوامات، وقدمت عروضًا عسكرية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وتبوك وعسير ونجران ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وأكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية احتفالًا بهذه المناسبة.