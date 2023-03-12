مسيرة بحرية وفلاي بورد احتفاءً بـ يوم العلم

أقامت وزارة الداخلية ممثلة في قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد؛ احتفاءً بيوم العلم؛ مسيرة بحرية للسفن والزوارق؛ بدأت من جنوب الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جدة بإتجاه الشمال والعودة في نفس الاتجاه.

كما شاركت أكاديمية جدة للعلوم والدراسات الأمنية البحرية؛ بعروض اللوح الطائر “الفلاي بورد”، وعروض قوارب الكياك.