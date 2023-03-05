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شغل العديد من المناصب القيادية في شركة موبايلي

مسيرة حافلة لـ إسماعيل الغامدي مساعد وزير الموارد البشرية الجديد

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ مساءً
مسيرة حافلة لـ إسماعيل الغامدي مساعد وزير الموارد البشرية الجديد
المواطن - فريق التحرير

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صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين إسماعيل بن سعيد بن علي آل حامد الغامدي، مساعدًا لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة.

من هو الغامدي؟

شغل إسماعيل الغامدي العديد من المناصب القيادية في شركة موبايلي، منها الرئيس التنفيذي لإستراتيجية الشركة، كما شغل منذ نوفمبر 2019 منصب الرئيس التنفيذي لوحدة الأفراد.

كما شغل خلال مسيرته العلمية عدة مناصب، منها مدير العمليات في شركة سيسكو سيستمز ومدير قطاع التعليم في المملكة بشركة مايكروسفت.

وشغل أيضًا منصب رئيس للعديد من مجالس الإدارة وعضو في بعضها، منها رئاسته لمجلس المديرين بشركة موبايلي بي منذ مارس 2020، ورئيس مجلس المديرين بشركة صحتي للخدمات المعلوماتية منذ يوليو 2016.

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