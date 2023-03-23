مسيرة عطاء لـ عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة

يمتلك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، سيرة مميزة من الإنجازات الرياضية والإدارية، التي ساهمت بشكل كبير في تطور الرياضة السعودية خلال السنوات الأخيرة.

الأمير عبدالعزيز الفيصل تولى في 2018 رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، قبل أن تتحول في عام 2020 إلى وزارة الرياضة.

مسيرة عبدالعزيز بن تركي الفيصل

كذلك، حاصل على العلوم السياسية من جامعة الملك سعود في الرياض، بجانب العلوم السياسية بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة SOAS بالعاصمة البريطانية لندن، ولديه بكالوريوس في مجال التسويق من جامعة UBT.

الإنجازات الرياضية

وعلى المستوى الرياضي، حقق عبدالعزيز الفيصل، في عام 2007 المركز الثالث في سباق فورمولا بي إم دبليو، وبعدها بعام حقق المركز الثاني في بطولة اللمبورغيني تروفيو، وفي 2009 حصل على المركز الثاني في الترتيب العام والأول على الفئة بسباق تحدي كأس دبي 24 ساعة.

وفي موسم 2009- 2010، توج بالمركز الأول في بطولة بورشة الشرق الأوسط، ونال المركز الثاني في ذات البطولة بالعام التالي، قبل أن يحصل على المركز الثاني على الفرق ببطولة “ف اي آي- جي تي 3 العالمية”، والمشاركة الأولى في سباق لومانز 24 ساعة.

وبحلول عام 2015، واصل تحقيق الإنجازات الرياضية، عندما فاز بسباق تحدي كأس دبي 24 ساعة، وحل ثالثًا في الترتيب العام لسائقي مرسيدس إم جي، ونال المركز الأول في سباق النوربورغرنغ 6 ساعات للتحمل، وفي الموسم التالي جاء ثانيًا في بطولة بورشة الشرق الأوسط، وثالثًا في سباق تحدي كأس دبي 24 ساعة “2017”.

الخبرات الإدارية

على المستوى الإداري تولى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئاسة مجلس إدارة الشركة السعودية للراتنجات الصناعية، ورئيس مجلس إدارة شركة استبرق، ورئيس مجلس إدارة شركة التسابق السعودية، ورئيس مجلس إدارة شركة دليل الإعمار، ورئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للرياضة، بجانب منصب رئيس مجلس إدارة ميغاس.

حقق عبدالعزيز بن تركي الفيصل كذلك، العديد من الإنجازات المهنية، بداية من تطوير بطولة راديكال الشرق الأوسط لتصبح الأفضل في المنطقة، وإعادة هيكلة الشركة السعودية للراتنجات الصناعية بهدف زيادة المردود والمبيعات الإجمالية، إلى جانب الإنجازات الرياضي المتمثلة المركز الثاني في بطولة الأوتوكرس سبيد عام 2006، وفي ذات العام حقق أيضًا المركز الأول في فورمولا بي إم دبليو.