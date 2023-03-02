مشاهد فاضحة في فيلم للأطفال تثير غضب الليبيين

بثت قناة “ليبيا الوطنية”، فيلم كرتون للأطفال احتوى على مشاهد وصفت بـ”الفاضحة والمخلّة بالحياء والآداب”، لتفجر ذوبعة وتثير غضب الليبيين.

وبحسب “العربية” انتشرت لقطات من الفيلم الكرتوني الذي بثته القناة كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، بين ناشطين ليبيين على مواقع التواصل، منتقدين هذا التصرف.

الناشط محمد جابر انتقد في تدوينة له على فيسبوك ما حصل بـ”الجريمة اللاأخلاقية” في حق الأطفال والمجتمع، داعيًا إلى فتح تحقيق ومعاقبة المسؤولين عن البرمجة في القناة، ومعبّرًا عن أمله في ألا يكون ذلك “شيئًا ممنهجًا ومدروسًا” لتغيير معتقدات وقيم الليبيين.

تحقيق فوري

وفي المقابل، طالب مدير إدارة البرامج في “قناه ليبيا الوطنية” بالتحقيق الفوري في تلك الواقعة، ووجّه خطابًا إلى المدير العام للقناة يطالب فيه بإحالة الموظفين المسؤولين عن مراقبة هذه البرامج والمتورطين في عملية بثه إلى المجلس التأديبي، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتأديبية ضمن اللوائح والقوانين المنّظمّه لذلك.

مسؤولية مدير القناة

لكن الناشط والمسؤول الحكومي السابق حسن الصغير، اعتبر في تدوينة أن المدير العام هو المسؤول عن كل ما يبثّ أو لا يبثّ في القناة، مشيرًا إلى أن لا مبالاته في عمله وعدم صرامته هي السبب في وصول تلك الصور والمشاهد غير المناسبة إلى الأطفال، وطلب منه تقديم اعتذار من الليبيين بل تقديم استقالته.

وردًّا على ذلك، أكد مدير مكتب قناة ليبيا الوطنية بمدينة مصراتة، الحسن باكير، أن ما تم عرضه “لا يمثل سياسة القناة أو إدارتها أو حتى العاملين فيها”، مشدّدًا على أنّه “أمر غير مقبول ومرفوض من إدارة القناة وجميع العاملين فيها”. واعتبر أنّ الأمر لم يكن مقصودًا، محذّرًا من استغلال الحادثة لتشويه القناة والعاملين فيها والإساءة لهم.