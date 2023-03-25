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مشاهد لبردية وسيول شعيب السرو غرب تبوك

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٣ مساءً
مشاهد لبردية وسيول شعيب السرو غرب تبوك
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، سقوط برد كثيف وجريان شعيب السرو غرب منطقة تبوك ظهر اليوم السبت ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

 

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان للسيول تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

أمطار رعدية وبرد وسيول

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

 

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