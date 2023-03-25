مشاهد لجريان السيول في بجده غرب تبوك

توخيل: البايرن يُمكنه المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي 70 وظيفة شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية صحيفة أمريكية: كابوس مخيف لـ أمريكا بسبب روسيا والصين شؤون الحرمين تحدد مواقع إجابة السائلين من ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام الشباب الأكثر تسديدًا في دوري روشن الثلوج تكسو مرتفعات تبوك باللون الأبيض مسلسل الأجهر يتصدر مواقع التواصل في مصر رئيس وزراء ماليزيا: السعودية هي الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط رئيس الوزراء الماليزي عبر تويتر: زيارتي للسعودية إيجابية للغاية قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني
وثق مقطع فيديو تدفق وجريان السيول في بجده غرب منطقة تبوك، ظهر اليوم السبت الثالث من شهر رمضان المبارك.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان للسيول تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.
وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.