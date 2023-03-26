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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

مشاهد لجريان سيول وادي المنسرق غرب القويعية

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
مشاهد لجريان سيول وادي المنسرق غرب القويعية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيل وادي المنسرق جنوب سنام غرب محافظة القويعية صباح اليوم الأحد، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاءً من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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