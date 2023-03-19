مشاهد لجريان شعيب الحثاقي بين الأرطاوية والمجمعة

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان شعيب الحثاقي بين الأرطاوية والمجمعة بمنطقة الرياض.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة.