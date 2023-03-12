مشاهد لجريان وتدفق السيول شرق الطائف

وثق مقطع فيديو متداول رصدته صحيفة “المواطن“، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان وتدفق السيول في وادي وراخ جنوب تربة شرق الطائف.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول و تساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.