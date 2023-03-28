مشاهد لسيول عارمة تجرف المركبات في ضهيا بجازان

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وثق مقطع فيديو متداول، سيولاً عارمة في وادي ضهياء بمنقطة جازان، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الساعات الماضية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير كذلك على أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).
كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.