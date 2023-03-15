مشاهد لقطيع من الإبل وسط الثلوج في نيوم

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وثق مقطع فيديو متداول، أجواء مدينة نيوم في منطقة تبوك شمال المملكة، بالتزامن من تساقط الثلوج.
شاهد.. قطيع من الإبل وسط ثلوج #جبل_اللوز في #نيوم شمال #السعودية
عبر:
@mrshal_91 pic.twitter.com/SeJG5Upgnk
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 14, 2023
وأظهر المقطع قطيعاً من الإبل وسط الثلوج في نيوم، التي شهدت خلال الساعات الماضية تقلبات جوية وانخفاض في الحرارة وتساقط الثلوج.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
في حين يستمر التوقع لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان) خلال الليل وساعات الصباح الباكر.