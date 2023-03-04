مشاهد للأمطار وجريان السيول بعدد من مناطق المملكة

وثقت عدة مقاطع فيديو، هطول الأمطار المتفرقة في عدد من مناطق المملكة، ما أدى إلى جريان السيول والأودية.

ونشر خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عدة مقاطع متداولة، لهطول الأمطار الغزيرة على منطقة العرفاء بمحافظة الطائف.

كما نشر صورة توضح السحب الرعدية الممطرة عصر اليوم السبت.

وصول سيل الضريبة

فيما أظهر مقطع فيديو آخر، وصول سيل الضريبة شرق مكة المكرمة، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.