مشاهد لهطول أمطار غزيرة على عرقه غرب الرياض

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على عرقة غرب الرياض خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع الحالة المطرية على الرياض.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان وعسير كذلك على أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي), كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.