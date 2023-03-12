مشاهد لهطول أمطار متوسطة على الرياض

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار متوسطة على عدد من أحياء الرياض، صباح اليوم الأحد، في ظل توقعات من الأرصاد بحالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.
هطول #أمطار متوسطة على مدينة #الرياض
عبر:
@bandar__W pic.twitter.com/PK8CTWW74x
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 12, 2023
في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول و تساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
كذلك تشمل الحالة الجوية، وفقاً لتوقعات الأرصاد، أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.