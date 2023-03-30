مشاهد مروعة لتعذيب الإبل في أحد الأسواق العربية

وثقت منظمة معنية بحماية الحيوانات، مشاهد مروعة تظهر إساءة معاملة للإبل في “سوق برقاش” بمصر من قبل بعض التجار، حيث تستخدم الإبل والخيل في مواقع أثرية هناك لخدمة السياح، مثل الأهرامات القريبة في الجيزة وسقارة.

سوء معاملة الإبل

وأوضحت منظمة “بيتا”، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن تلك الحيوانات وعندما لا يعود بإمكان استخدامها في الرحلات أو لالتقاط الصور من قبل السياح، ينتهي بها الأمر في السوق لبيع لحومها.

كما زعمت أن بعض التجار يقومون بتجميع الجمال في شاحنات قبل الوصول إلى السوق، وبمجرد وصولها يستخدمون العصي لضربها في الوجه ومناطق أخرى. وقالت إن بعض الإبل تُترك مع جروح دموية موبوءة بالذباب، ولا يتم علاجها.

تحرك سابق للأمن المصري

في حين أظهرت لقطات منظمة “بيتا آسيا” شاحنة تسحب جملاً في الشارع من ساقه. فيما يقوم بعض العمال بربط أرجل الجمال بإحكام حتى لا تتمكن من الهروب أو حتى التنقل بحرية.

إلى ذلك، أشارت المنظمة إلى أنها نشرت فيديوهات مماثلة قبل أربع سنوات، ما دفع الأمن المصري حينها إلى التحرك واعتقال ثلاثة تجار بتهمة تعذيب الإبل.

يذكر أن “بيتا” منظمة أميركية غير ربحية تطالب بمساواة حقوق الحيوانات ومقرها في فيرجينيا بالولايات المتحدة، وهي أكبر مجموعة لحماية حقوق الحيوانات في العالم.