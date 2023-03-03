مشجع اتحادي ضرير يخطف الأنظار: يا إتي ما أشوفك بعيني لكن أشوفك بقلبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع ضرير لنادي الاتحاد أثناء حضوره لمباراة الاتحاد والخليج عصر اليوم في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي.

ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو للمشجع قائلًا عنه: “ما شاء الله للمرة الثانية، يتواجد هذا المشجع العاشق الغالي على قلوبنا، لا يرى لكنه يشجع في المدرجات بقلبه بجانب الرابطة، الله يسعده”.

وأعربت جماهير العميد عن تقديرها لعشق هذا المشجع للنادي، حيث طالبت إدارة أنمار الحائلي بدعوته للنادي وتكريمه.

الاتحاد والخليج

وفي مباراة الخليج، كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بينما في الشوط الثاني سجل العميد الثلاثية عبر كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة الـ55، بينما سجل رومارينيو الهدف الثاني بالدقيقة السبعين.

وأضاف اللاعب أحمد شراحيلي الهدف الثالث من ضربة رأسية في الدقيقة الـ74.

وانتهت المباراة بفوز العميد بثلاثية دون رد ليُصبح رصيده 44 نقطة في صدارة دوري روشن مؤقتًا، بينما يتواجد نادي الخليج في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.