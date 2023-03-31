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يعاد تصميمه بمواد تراثية محلية وخدمات لذوي الإعاقة

مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد تطوير مسجد العظام بالعلا

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد تطوير مسجد العظام بالعلا
المواطن - واس

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يعد مسجد العظام، أحد أهم المساجد التاريخية بمحافظة العلا، وسمي بذلك لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – حين وصل وادي القرى التي تعرف حالياً بالعلا في السنة التاسعة للهجرة، وهو في طريقه لإحدى غزواته قام بتحديد قبلته ولم يكن هناك أحجار أو لبن فحدده بعظام وصلى فيه، فبناه أهلها بعد ذلك واسموه مسجد العظام.

المرحلة الثانية

وكان مسجد العظام قد بُني بالحجارة وجدرانه الداخلية مليسة بالطين، وقد مرت عمارة المسجد بعدة مراحل، إلى عهدنا الحاضر، حيث دخل المسجد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، ولا زالت الأعمال قائمة.

تصميم بمواد محلية

ويحرص المشروع في فترة تنفيذه على مراعاة أدق التفاصيل، ليعود المسجد على ما كان عليه من تصميم بمواد تراثية محلية، وتجهيز المصلى، وتوفير خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير المرافق الخدمية مثل التكييف والإنارة والصوتيات ودورات المياه وتنفيذها بأسلوب يتوافق مع هوية المسجد التاريخية.

أهمية المسجد

وتأتي أهمية المسجد بجانب مكانته الدينية والثقافية وأبعادها الحضارية والإسلامية، إلى دوره الاجتماعي البارز، حيث كان مكاناً لاجتماعات أهل القرية لمناقشة أمورهم، فهو يتوسط البلدة القديمة التي يقصدها الناس من مختلف أنحاء العالم.

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