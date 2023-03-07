مشروع توسعة منطقة الإجراءات وراء ازدحام جسر الملك فهد

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كشفت قناة الإخبارية أسباب حالة الاختناق المروري التي يشهدها جسر الملك فهد المؤدي إلى البحرين منذ أمس.
فيديو | لقطات للازدحام الشديد في جسر الملك فهد المؤدي إلى البحرين منذ أمس بسبب مشاريع التوسعة في منطقة الإجراءات#الإخبارية pic.twitter.com/UYP8WBGMDs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 7, 2023
وبين مقطع فيديو عرضته القناة لقطات ازدحام مروري شديد، فيما تسير المركبات ببطء.
ولفت مراسل القناة، إلى أبرز أسباب الازدحام، كما ذكرت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بدء أعمال مشروع الصيانة والتوسعة لمنطقة الإجراءات.
وتابع: هذا المشروع يضم مجموعة من المراحل، والمرحلة الأولى سيتم الانتهاء منها بعد 3 أشهر، وسيتم الانتهاء من بقية المراحل بعد عام كامل.
وأضاف: هذا المشروع السبب الرئيسي للازدحام، الذي يشهده جسر الملك فهد منذ أمس، كما أن هناك إقبالًا كثيفًا من الزوار والمسافرين من داخل المملكة، وأيضًا دول مجلس التعاون.