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في العديد من التخصصات

مشروع نيوم يعلن عن وظائف في عدة مدن

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ مساءً
مشروع نيوم يعلن عن وظائف في عدة مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير اقتصاديات.
  2. مساعد استراتيجي أول.
  3. رئيس مكتب البيانات.
  4. مدير تطوير النظام البيئي.
  5. مدير أعمال.
  6. مهندس مدني أول.
  7. مهندس مدني.
  8. رئيس تطوير أعمال.
  9. معلم مدرسة ابتدائية.
  10. مدير المدرسة.
  11. مدير تطوير الأعمال الإنتاج.
  12. أخصائي تصميم هندسة معمارية وتخطيط حضري.
  13. مدير المسؤولية الاجتماعية للشركات.
  14. مدير بيئي أول.
  15. مدير استدامة أول.
  16. أخصائي تسويق.
  17. مدير تكنولوجيا تشغيلية.
  18. أخصائي أول مشاريع الهيدروجين.
  19. مدير الخدمات اللوجستية والموقع.
  20. مدير الأحداث.
  21. مشرف التوثيق.
  22. أخصائي عمليات صحية.
  23. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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  • ادريس كياري كاجال بادارا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرغب بالعمل معكم في كشوع نيوم، مهنتي عامل الجنسية النيجر، مواليد السعودية، مستعد للعمل اي شغل، انا انسان عملي اقوم بعملي على أكمل وجه
    والله ولي التوفيق

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