مشروع نيوم يعلن عن وظائف في عدة مدن

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
ادريس كياري كاجال بادارا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرغب بالعمل معكم في كشوع نيوم، مهنتي عامل الجنسية النيجر، مواليد السعودية، مستعد للعمل اي شغل، انا انسان عملي اقوم بعملي على أكمل وجه
والله ولي التوفيق