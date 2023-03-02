Icon

إنقاذ كلب بعد مرور 23 يومًا على زلزال تركيا المُدمر Icon اصطدام مركبة فضائية تابعة لناسا بكويكب Icon توقعات بأمطار غزيرة وجريان سيول من السبت إلى الأربعاء Icon ضبط شخص خبأ 209 أقراص إمفيتامين المخدرة في الدمام Icon مشكلة تواجه برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد الليلة Icon ميشايل يمنح التقدم لـ الهلال بعد مرور دقيقتين Icon أبرز محاور الخطة التشغيلية لموسم رمضان في الحرمين الشريفين Icon قصة صيني اختبأ بمغارة 14 عامًا بعد سرقة 22 دولارًا Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى أرامكس Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة في التصنيع الوطنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

مشكلة تواجه برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد الليلة

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ مساءً
مشكلة تواجه برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد الليلة
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يدخل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، مباراة ريال مدريد الليلة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وهو منقوص من أحد أهم عناصره.

وذكر “راديو كتالونيا” الإسباني أن البارشا سوف يفتقد لخدمات المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن؛ حيث أُصيب في الكاحل خلال تدريبات الفريق أمس.

وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد، كما تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , SHAHID VIP , TVE LA 1 HD , MATCH FOOTBALL 2 , ARENA SPORT 6 HD CROATIA.

قائمة فريقي برشلونة وريال مدريد

وسيقام إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد يوم 5 إبريل المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” معقل برشلونة.

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أعلن عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره برشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة المرينغي للكلاسيكو المرتقب، عودة الجناح البرازيلي رودريجو جوس، كما يتواجد النجم البلجيكي إيدين هازارد، بجانب الثنائي الهجومي المتألق كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.

برشلونة ضد إسبانيول
كريستنسن

وجاء قائمة المرينغي لمباراة الريال ضد برشلونة، كالتالي؛ تيبو كورتوا، أندري لونين، لوبيز، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، خيسوس فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز وروديجر.

ويتواجد في خطي الوسط والهجوم للكلاسيكو كل من؛ توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، هازارد، ماركو أسينسيو، رودريجو، ماريانو، ألفارو، فينيسيوس وبنزيما.

وجاءت قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة ريال مدريد، كالتالي؛ تير شتيجن، أراوخو، سيرجيو بوسكيتس، جافي، أنسو فاتي، بينا، بابلو توري، كريستينسن، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا وفرانك كيسي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب
السعودية اليوم

أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب

السعودية اليوم
شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل فوات الأوان
العالم

شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل...

العالم
موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق أثناء الاحتفال بيوم التأسيس
السعودية اليوم

موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق...

السعودية اليوم
ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف السارق
السعودية اليوم

ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف...

السعودية اليوم
12 طريقة لتقليل مصروفاتك
السعودية اليوم

12 طريقة لتقليل مصروفاتك

السعودية اليوم
فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال
السعودية اليوم

فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة...

السعودية اليوم
أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا
العالم

أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو...

العالم