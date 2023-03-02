مشكلة تواجه برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد الليلة

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يدخل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، مباراة ريال مدريد الليلة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وهو منقوص من أحد أهم عناصره.
وذكر “راديو كتالونيا” الإسباني أن البارشا سوف يفتقد لخدمات المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن؛ حيث أُصيب في الكاحل خلال تدريبات الفريق أمس.
وتنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد، كما تُنقل المباراة عبر قنوات SSC1 HD , SHAHID VIP , TVE LA 1 HD , MATCH FOOTBALL 2 , ARENA SPORT 6 HD CROATIA.
وسيقام إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد يوم 5 إبريل المقبل حيث تُقام المباراة على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” معقل برشلونة.
وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أعلن عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد نظيره برشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا.
وشهدت قائمة المرينغي للكلاسيكو المرتقب، عودة الجناح البرازيلي رودريجو جوس، كما يتواجد النجم البلجيكي إيدين هازارد، بجانب الثنائي الهجومي المتألق كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.
وجاء قائمة المرينغي لمباراة الريال ضد برشلونة، كالتالي؛ تيبو كورتوا، أندري لونين، لوبيز، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، خيسوس فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز وروديجر.
ويتواجد في خطي الوسط والهجوم للكلاسيكو كل من؛ توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، هازارد، ماركو أسينسيو، رودريجو، ماريانو، ألفارو، فينيسيوس وبنزيما.
وجاءت قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة ريال مدريد، كالتالي؛ تير شتيجن، أراوخو، سيرجيو بوسكيتس، جافي، أنسو فاتي، بينا، بابلو توري، كريستينسن، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا وفرانك كيسي.