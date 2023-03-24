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دخلت في نوبة بكاء مفاجئة

مشهد مؤثر لمعتمرة ترى الكعبة الشريفة لأول مرة في حياتها

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ صباحاً
مشهد مؤثر لمعتمرة ترى الكعبة الشريفة لأول مرة في حياتها
المواطن - فريق التحرير

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وثقت فتاة رد فعل والدتها أثناء مشاهدة الكعبة الشريفة للمرة الأولى في حياتها.

وبين مقطع الفيديو المتداول، السيدة وهي تدخل في نوبة بكاء مفاجئة وسط أجواء روحانية في شهر رمضان المبارك.

رفع الطاقة الاستيعابية لخدمة ضيوف الرحمن

من جانب آخر، أكدَ المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة العامة كثَّفت جهودها وطاقاتها البشرية والآلية والمنظومة الخدمية لاستقبال قاصدي وزائري المسجد الحرام في أول جمعة بشهر رمضان المبارك، مبينًا أن الرئاسة تعمل مع الجهات المختصة بإدارة الحشود وتنظيم الدخول والخروج إلى المسجد الحرام وتهيئة المصليات والتأكد من توافر الخدمات التي تعين القاصدين على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأضاف: أن جاهزية خطط الرئاسة لاستقبال القاصدين في أول جمعة من شهر رمضان المبارك حيث رفعت طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما رفعت الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام، مفيدًا أن الرئاسة حشدت كل جهودها لتأمين كل احتياجات المعتمرين والقاصدين والزوار ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الراقية وفق أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي العالمي، ومستهدفات خطط التطوير الشامل لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين خصوصَا فيما يتعلق بأدوات التعقيم والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة لجميع مواقع وساحات ومداخل المسجد الحرام .

 

 

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