مشهد مبهر لـ شلالات الحبلة بعسير بعد ليلة ممطرة

وثق مقطع فيديو مشهدًا مبهرًا لـ شلالات الحبلة بعسير بعد ليلة ممطرة، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.

وبين مقطع الفيديو الذي نشره أ. د. عبدالله المسند، باحث الطقس والمناخ، المياه وهي تتساقط بشكل مبهر.

فيديو | الأرصاد: استمرار فرص هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة على

معظم مناطق المملكة#الإخبارية #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/2aKauKYurc — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2023

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول، مع تساقط حبات البرد على أجزاء من المملكة.

من جانب آخر، حذر الدفاع المدني من هبوب رياح مثيرة للأتربة، وناشد المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر واتباع إرشادات السلامة.