مشهد مبهر لـ شلالات الحبلة بعسير بعد ليلة ممطرة

المدني: ابتعدوا عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول غرفة الزلفي تعلن 40 وظيفة شاغرة وفنية عبر ملتقى التوظيف غداً انقلاب شاحنة محملة بالتراب على سيارة صغيرة في مكة اكتشاف مقابر جماعية وآلاف الجثث مجهولة الهوية بالعراق عضو هيئة كبار العلماء يحاضر منسوبي القوات البحرية عن مفهوم البيعة وأحكامها وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية
وثق مقطع فيديو مشهدًا مبهرًا لـ شلالات الحبلة بعسير بعد ليلة ممطرة، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.
شلالات #الحبلة #عسير اليوم.
تصوير [email protected] pic.twitter.com/GY28quuQSV
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) March 12, 2023
وبين مقطع الفيديو الذي نشره أ. د. عبدالله المسند، باحث الطقس والمناخ، المياه وهي تتساقط بشكل مبهر.
فيديو | الأرصاد: استمرار فرص هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة على
معظم مناطق المملكة#الإخبارية #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/2aKauKYurc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 12, 2023
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول، مع تساقط حبات البرد على أجزاء من المملكة.
من جانب آخر، حذر الدفاع المدني من هبوب رياح مثيرة للأتربة، وناشد المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر واتباع إرشادات السلامة.