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استمرار فرص هطول الأمطار

مشهد مبهر لـ شلالات الحبلة بعسير بعد ليلة ممطرة

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
مشهد مبهر لـ شلالات الحبلة بعسير بعد ليلة ممطرة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مشهدًا مبهرًا لـ شلالات الحبلة بعسير بعد ليلة ممطرة، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.

وبين مقطع الفيديو الذي نشره أ. د. عبدالله المسند، باحث الطقس والمناخ، المياه وهي تتساقط بشكل مبهر.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول، مع تساقط حبات البرد على أجزاء من المملكة.

من جانب آخر، حذر الدفاع المدني من هبوب رياح مثيرة للأتربة، وناشد المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر واتباع إرشادات السلامة.

 

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