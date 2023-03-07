Icon

مجموعة فريدة من التوابل عمرها أكثر من 500 عام Icon كوريا الشمالية لواشنطن: أي إجراء ضد أسلحتنا سنعتبره إعلانًا للحرب Icon وزير الثقافة: التربية والثقافة والعلوم بداية الانطلاقة نحو الازدهار Icon الدفاع الدنماركية تمنع موظفيها من استخدام تيك توك Icon انطلاق المنتدى الدولي للترفيه اليوم بمشاركة 45 متحدثًا Icon قتلى وجرحى في هجوم مسلح بـ ديالى العراقية Icon مشهد مثير لشاب يحتفل بحصوله على درجة عالية بـ اختبار القدرات Icon واشنطن عن تقديم مقاتلات إف 16 لأوكرانيا: أمر غير مطروح حاليًا Icon هندي ينتقم من زوجته بطريقة أغرب من الخيال Icon مقطع مؤثر لحماسة سيدة أجنبية للاحتفال بيوم العلم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تلقى رسالة عبر هاتفه بالنتيجة

مشهد مثير لشاب يحتفل بحصوله على درجة عالية بـ اختبار القدرات

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
مشهد مثير لشاب يحتفل بحصوله على درجة عالية بـ اختبار القدرات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثقت لقطات مصورة ردة فعل شاب بعد تلقيه رسالة عبر هاتفه بنتيجة اختبار القدرات الخاص به.

وبين الفيديو الذي التقطه أخوه، الشاب أسامة وهو يصرخ فرحًا معبرًا عن فرحته البالغة، فيما أوضحت الرسالة أن الشاب حصل على 85 درجة.

5 فرص لاختبار القدرات

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب قالت: إن هناك 5 فرص لاختبار القدرات العامة للمستفيدين، و4 فرص لاختبار التحصيل الدراسي.

ولفتت الهيئة عبر حساب العناية بالمستفيدين على موقع تويتر إلى أن للمستفيد خمس فرص لاختبار القدرات العامة، وأربع فرص لاختبار التحصيل الدراسي، كما تتجدد فرصة إضافية بعد مرور ثلاث سنوات من أول اختبار.

قيمة الرسوم

وفي وقت سابق، كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن الرسوم الواجب سدادها في حالة الرغبة في تغيير موعد الاختبارات الرقمية والورقية بالمركز الوطني للقياس.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يتطلب دفع مقابل مالي بقيمة 50 ريالًا في حالة تعديل مواعيد الاختبارات الورقية، على أن يتم التعديل خلال بدء فترة التسجيل المتأخر.

وتابعت هيئة تقويم التعليم أنه لا يتطلب سداد أي رسوم إضافية في حالة تعديل مواعيد الاختبارات الرقمية، حيث لا توجد فترة متأخرة للتسجيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صناعة الإنسانية أمر لا ينتظر الفجائع وعلى الإعلام البحث بالمواقع المنسية
السعودية اليوم

صناعة الإنسانية أمر لا ينتظر الفجائع وعلى...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كوسوفا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كوسوفا

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو يزين التشكيل المثالي بالجولة الـ16
الرياضة

كريستيانو رونالدو يزين التشكيل المثالي بالجولة الـ16

الرياضة
تركي الغامدي ينتقد حكم مباراة النصر ضد التعاون
الرياضة

تركي الغامدي ينتقد حكم مباراة النصر ضد...

الرياضة
سجن حارس السفارة البريطانية ببرلين لتجسسه لصالح روسيا
العالم

سجن حارس السفارة البريطانية ببرلين لتجسسه لصالح...

العالم
مشجع اتحادي ضرير يخطف الأنظار: يا إتي ما أشوفك بعيني لكن أشوفك بقلبي
الرياضة

مشجع اتحادي ضرير يخطف الأنظار: يا إتي...

الرياضة
أمطار متوسطة على الباحة حتى الـ10 مساءً
السعودية اليوم

أمطار متوسطة على الباحة حتى الـ10 مساءً

السعودية اليوم
ديلي تليجراف: منظمة الصحة العالمية تعرض الجميع للخطر
صحة وطب‎

ديلي تليجراف: منظمة الصحة العالمية تعرض الجميع...

صحة وطب‎