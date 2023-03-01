مشهد مذهل.. إنقاذ حصان بعد 20 يومًا تحت أنقاض زلزال تركيا

وثق مقطع فيديو لحظات صعبة لاستخراج حصان على قيد الحياة من تحت أنقاض زلزال تركيا، بعد أكثر من 20 يومًا على وقوع الهزة الأرضية المدمرة.

وظهر في المقطع، الحصان وهو على قيد الحياة وخرج من تحت الأنقاض، بعد أعمال إغاثة وبحث عن متضررين جراء الزلزال الذي وقع يوم 6 فبراير الماضي.

حصيلة الضحايا

وكانت هيئة الكوارث والطوارئ التركية أعلنت اليوم الأربعاء، أن عدد القتلى في تركيا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 45089، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى حوالي 51 ألفًا.

كما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا وإيواء الملايين في خيام أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يتمكن الآلاف من مغادرة الخيام أو السكن داخل حاويات بضائع والطوابير اليومية للحصول على الطعام والانتقال إلى مساكن دائمة.