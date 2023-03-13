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لا تزال الفرصة مهيأة بهطول امطار رعدية

مشهد مهيب لسحابة ضخمة تمطر على مكان واحد بحائل

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
مشهد مهيب لسحابة ضخمة تمطر على مكان واحد بحائل
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو متداول، سحابة تمطر بغزارة على مكان واحد في حائل شمال غربي المملكة.

مشهد مهيب

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر مشهد مهيب لسحابة ضخمة وهي تمطر على مكان واحد في إحدى محافظات منطقة حائل، وسط حالة من الطقس المتقلب وانخفاض درجات الحرارة. وكانت مدينة حائل قد شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وبروق شديدة أضاءت سماء المدينة خلال ساعات الليل، تزامنًا مع هطول الأمطار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن الفرصة لا تزال مهيأة بهطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 32 كم/ ساعة تصل إلى 50 كم/ ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومن متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي.

 

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