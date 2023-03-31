مصرع وإصابة العشرات بانهيار أرضية معبد بالهند

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لقي 12 هندوسيًّا حتفهم، وأصيب آخرون إثر انهيار أرضية معبد في مدينة إندور بولاية ماديا براديش وسط البلاد اليوم الخميس.
وبحسب السلطات الهندية، فقد سقط ما يربو على 30 شخصًا في بئر قديمة تحت الأرض، وتم نقل العديد من المصابين إلى المستشفى.
ووقع الحادث أثناء مهرجان رام نافامي الهندوسي بينما كان المعبد مزدحمًا، وفقًا لقناة إن دي تي في الهندية.
وأضاف ناروتام ميشرا وزير الداخلية في ولاية ماديا براديش للصحفيين “عثرت الشرطة على 11 جثة في البئر، فيما توفي شخصان متأثرين بإصابتيهما في المستشفى”، وأضاف أن تحقيقًا بوشر بالحادث.
وتابع المسؤول في الشرطة مانيش كابوريا، أن عمليات الإنقاذ متواصلة، فيما نقل الناجون إلى المستشفى، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون مسعفين يستعينون بحبال وسلالم للوصول إلى الأشخاص العالقين في البئر.