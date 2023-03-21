مصرع 11 مدنيًّا في هجمات متفرقة ببوركينا فاسو

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لقي 11 مدنيًّا، بينهم خمسة من المتعاونين مع الجيش، مصرعهم، الأحد والاثنين في هجمات متفرقة شنها مسلحون يشتبه في أنهم جهاديون بوسط شرق بوركينا فاسو وشرقها، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية.
واعترضت مجموعات إرهابية مسلحة أربعة شبان عائدين من سينكانسي (بلدة حدودية مع توغو) في قرية باغموسا في سودوغي (وسط شرق). تمكن ثلاثة منهم من الفرار لكن الرابع قتل للأسف برصاص الإرهابيين، وفقًا لفرانس 24.
وقتلت نساء، صباح الاثنين، كن قد ذهبن لدفن جثة هذا الرجل بانفجار جسده الذي فخّخ بمتفجرات، بحسب سكان.
وروى أحدهم: “قتلت أربع نساء على الفور” وأصيبت “أربع أخريات بجروح خطرة”، مضيفًا أن إحداهن توفيت متأثرة بإصابتها “ليرتفع عدد القتلى إلى ستة”.