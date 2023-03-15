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كان على متنها 161 راكبًا

مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ صباحاً
مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون
المواطن - فريق التحرير

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انتشلت فرق البحث، جثث 15 راكبًا كانوا على متن عبارة غرقت قبالة ساحل الجابون الأسبوع الماضي؛ ليرتفع عدد القتلى إلى 21 شخصًا حتى الآن، وفقًا لمنسق لعمليات الإنقاذ في الجابون.

161 راكبًا

وكانت العبارة إيستر ميركل تحمل 161 راكبًا من ليبرفيل إلى بورت جنتيل، حين غرقت قرب قرية نيوني الساحلية في التاسع من مارس الجاري.

وأكدت السلطات مقتل ستة أشخاص الاثنين، وما زالت تبحث عن 31 مفقودًا. وأرسلت السلطات طائرات تابعة للقوات الجوية وغواصين لإجراء عمليات بحث يومية.

إنقاذ 124 شخصًا

وأردف بيكالي ميونج، رئيس عمليات الإنقاذ، في تصريحات الثلاثاء، أنه تم إنقاذ 124 شخصًا، كما تأكدت وفاة 21 بعد انتشال 15 جثة أخرى من حطام العبارة.

وشارك المئات في وقفات احتجاجية في ميناء ليبرفيل منذ غرق العبارة للتضامن مع أقارب الضحايا.

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