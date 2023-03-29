مصرف الراجحي يبدأ إصدار صكوك مقومة بالدولار

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أعلن مصرف الراجحي عن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي ضمن برنامجه للصكوك الدولية، اليوم الأربعاء، على أن تنتهي غداً الخميس.
وكان المصرف قد أعلن عزمه إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين المصرف كلاً من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وسيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق.
وأوضح المصرف أن الهدف من الطرح تلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف.